Brexit

Os 27 Estados-membros da União Europeia são favoráveis a um novo adiamento do 'Brexit', solicitado pelo governo britânico, mas ainda discutem a sua extensão e as conversações prosseguirão no final da semana, revelaram fontes europeias.

O pedido de adiamento da saída do Reino Unido do bloco europeu, apresentado pelo governo de Boris Johnson a Bruxelas no sábado passado, face à impossibilidade de o Acordo de Saída ser ratificado pelo parlamento britânico até à data prevista, de 31 de outubro, foi hoje discutido pela primeira vez pelos 27, ao nível dos embaixadores dos Estados-membros junto da União Europeia, em Bruxelas.

Fontes diplomáticas sublinharam que se tratou de "uma primeira reunião, onde não era suposto serem tomadas quaisquer decisões formais, e não foram", tendo-se registado no entanto um consenso entre os 27 sobre "a necessidade de uma extensão para evitar um 'Brexit' sem acordo".