O Governo da Guiné-Bissau acusou hoje o Presidente do país, José Mário Vaz, de estar a tentar tirar proveito político da tentativa de golpe de Estado, denunciada pelo primeiro-ministro, e de prejudicar os esforços de consolidação da estabilidade política.

"Lamentavelmente o Presidente cessante, José Mário Vaz, proferiu mais uma vez um ataque ao Governo, através de um comunicado da Presidência, numa clara intenção de tirar proveito político de uma flagrante e frustrada tentativa de subversão da ordem constitucional da autoria do candidato presidencial do Madem-G15, Umaro Sissoco Embaló", refere o comunicado assinado pelo porta-voz do Governo e ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Armando Mango.

Na segunda-feira à noite, o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, denunciou uma tentativa de golpe de Estado, envolvendo Umaro Sissoco Embaló, que considerou a acusação como "mentira" e "calúnia".