Portugal 'roubou' hoje à Rússia o 'milionário' sexto lugar do 'ranking' de clubes da UEFA, graças ao triunfo caseiro do Benfica face ao Lyon (2-1), na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões em futebol.

Num duelo por três equipas na 'Champions' 2021/22, duas delas com entrada direta, as equipas lusas passaram a somar 43,849, superando os 43,549 que não pontuaram, face aos desaires fora de Lokomotiv Moscovo (1-2 com a Juventus, na terça-feira) e Zenit (1-2 com o Leipzig).

O triunfo do Benfica, selado aos 86 minutos por Pizzi, valeu 0,4 pontos a Portugal.