O treinador do Sporting, Jorge Silas, convocou hoje 18 jogadores para a partida de quinta-feira com o Rosenborg, da terceira jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol, com destaque para os regressos de Coates e Wendel.

Quem voltou a integrar a lista de convocados para a Liga Europa foi o jovem avançado Pedro Mendes, competição para a qual foi inscrito, ao contrário da I Liga, e que marcou em Roterdão, na derrota por 3-2 frente ao Feyenoord, na primeira jornada.

Pedro Mendes, de 20 anos, integra a equipa de sub-23 do Sporting, que está a disputar a Liga Revelação.