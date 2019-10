Actualidade

A Amnistia Internacional (AI) acusou hoje o Exército de Myanmar (antiga Birmânia) de cometer novos crimes de guerra contra a população civil no norte de Shan, no nordeste do país, onde enfrenta vários guerrilheiros das minorias étnicas.

Num novo relatório, a organização não-governamental (ONG) denunciou prisões arbitrárias, espancamentos e torturas de civis "com base apenas na sua identidade étnica" e o bombardeio "indiscriminado" de áreas que obrigaram milhares de pessoas a deixar as suas casas.

"O Exército (...) permanece igualmente brutal e implacável, cometendo crimes de guerra contra civis no norte de Shan, com total impunidade", disse o diretor da Amnistia Internacional para o leste e sudeste da Ásia, Nicholas Bequelin.