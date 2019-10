Portugal Fashion

A 45.ª edição da Portugal Fashion prossegue hoje, no edifício da Alfândega do Porto, com a apresentação das coleções primavera/verão 2020 de cinco criadores portugueses, que vão partilhar a passarela com o jovem criador francês Nicolas Lecourt Mansion.

O segundo dia do 45.º Portugal Fashion recomeça às 18:00 com a apresentação da nova coleção de Carla Pontes, em formato de instalação, e prossegue às 19:00 com a apresentação da coleção para a próxima estação quente do 'designer' Estelita Mendonça.

Inês Torcato e David Catalán, que se estrearam no Bloom, plataforma criada pelo Portugal Fashion para potenciar o trabalhos dos jovens 'designers' portugueses emergentes, também apresentam hoje as suas novas coleções, cujos desfiles estão agendados para as 20:00 e 21:30, respetivamente.