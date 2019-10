Actualidade

O festival Outono Vivo, que decorre de sexta-feira a 10 de novembro na Praia da Vitória, nos Açores, presta uma homenagem à escritora Sophia de Mello Breyner, no ano em que se assinala o centenário da sua morte.

"É um nome que é lembrado por todas as pessoas e é justo neste festival literário fazermos esta homenagem", adiantou, em declarações à Lusa, o vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Carlos Armando Costa.

A efeméride é assinalada com um espetáculo musical dirigido pelo neto da escritora Martim Sousa Tavares, inspirado no conto "A Menina do Mar", com música de Fernando Lopes-Graça, que conta com as participações da Orquestra do Conservatório de Angra do Heroísmo e da atriz Judite Parreira.