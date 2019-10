Actualidade

A Autoridade Tributária (AT) tem hoje em curso uma operação de fiscalização, a nível nacional, sobre empresas de manutenção e reparação de veículos automóveis, confirmou o Ministério das Finanças à agência Lusa.

"A AT confirmou que está a decorrer uma operação de fiscalização", afirmou fonte oficial do ministério de Mário Centeno em declarações à agência Lusa, remetendo mais detalhes, nomeadamente o objetivo e os meios envolvidos nesta ação, para um comunicado a divulgar ainda esta manhã na página eletrónica da administração tributária.

O Jornal Económico avançou hoje que a AT "lançou um raide nacional a oficinas", com "centenas de inspetores tributários no terreno de norte a sul do país" numa "megafiscalização [que] está a passar pente fino mais de cinco mil oficinas".