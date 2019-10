Actualidade

A Comissão Europeia recebeu hoje 'luz verde' do Conselho da União Europeia (Estados-membros) para negociar com Cabo Verde uma simplificação da atribuição de vistos de curta duração para os cidadãos cabo-verdianos, aligeirando os procedimentos atualmente em vigor.

"O dia de hoje representa um passo chave na nossa parceria com Cabo Verde. Vamos reforçar os laços e trocas entre os nossos povos, as nossas sociedades e as nossas economias", comentou o comissário europeu das Migrações, Assuntos Internos e Cidadania, Dimitris Avramopulos.

Em comunicado, o executivo comunitário lembra que Cabo Verde tornou-se, em 2014, o primeiro país africano a concluir um acordo de facilitação de vistos com a União Europeia, em paralelo com um acordo de readmissão.