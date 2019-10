Brexit

O Parlamento Europeu é favorável à prorrogação da data do 'Brexit' até 31 de janeiro, tendo o presidente da assembleia europeia escrito ao presidente do Conselho Europeu a recomendar que aceite o adiamento, foi hoje anunciado.

"A Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu analisou esta manhã o ponto de situação da saída do Reino Unido da União Europeia tendo em conta os últimos desenvolvimentos e escreveu ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, para recomendar que aceite o pedido para uma nova extensão até 31 de janeiro de 2020", informou a assembleia europeia, em comunicado.

Na nota, o presidente do PE, David Sassoli, que na quarta-feira já tinha aconselhado os 27 a aceitarem a extensão, estima que este novo adiamento permitiria ao Reino Unido "clarificar a sua posição" e à assembleia europeia "exercer adequadamente o seu papel".