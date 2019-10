Actualidade

A Guiné-Bissau foi o único país lusófono a melhorar a posição no índice do Banco Mundial sobre a facilidade de fazer negócios (Doing Business 2020), com São Tomé e Príncipe a manter a posição, enquanto os restantes pioraram.

De acordo com o índice, divulgado hoje pelo Banco Mundial, a Guiné-Bissau melhorou uma posição face à classificação do ano passado, passando de 175º para 174º, ficando, no entanto, nos 20 países onde é mais difícil fazer negócios.

A nível mundial, a lista é liderada pela Nova Zelândia, seguida da Dinamarca, mantendo as posições do ano passado, com a diferença de que este ano a Dinamarca superou Hong Kong e chegou ao pódio dos países onde o ambiente empresarial é mais propício à realização de negócios.