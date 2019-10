5G

A Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas (Apritel) afirmou hoje que "receia que Portugal se atrase no lançamento do 5G" por causa das condições anunciadas pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) para iniciar o processo.

O regulador divulgou na quarta-feira o projeto de decisão para a atribuição de frequências, incluindo as que serão usadas no 5G (quinta geração móvel), através de leilão.

De acordo com o calendário indicativo proposto pela Anacom, o início do leilão de atribuição das licenças para o 5G decorrerá em abril do próximo ano (2020), estando o seu encerramento previsto para junho, pelo que a conclusão dos procedimentos de atribuição de DUF (direitos de utilização de frequência) será entre junho e agosto.