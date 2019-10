Actualidade

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, disse hoje que África "está cansada" da simples exploração dos seus recursos minerais e defendeu a industrialização do continente, convidando os investidores russos a olhar para as oportunidades em Angola.

João Lourenço, que discursou hoje na Cimeira Rússia-África, que decorre em Sochi, recordou "a solidariedade do povo russo" com os africanos no período das lutas de libertação contra as potências coloniais e sublinhou que este contributo pode ajudar a definir um modelo de cooperação que seja "mutuamente vantajoso" para África e para a Rússia.

Angola tem um plano para diversificar a economia e está a criar "um vasto espaço de negócios e condições seguras para acolher investimento estrangeiro", afirmou o chefe do executivo angolano, apontando áreas como o setor energético, o setor mineral, as telecomunicações, agricultura, a agroindústria ou a indústria de equipamentos agrícolas.