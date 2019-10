Actualidade

O grupo parlamentar do PSD saído das últimas eleições legislativas vai reunir-se pela primeira vez na sexta-feira, pelas 12:30, na Sala do Senado, na Assembleia da República.

O presidente do PSD e recandidato ao cargo, Rui Rio, já anunciou a intenção de liderar a bancada até ao próximo congresso do partido, e regressa na sexta-feira como deputado à Assembleia da República, depois de ter deixado o parlamento há 18 anos para assumir a presidência da Câmara Municipal do Porto.

Na reunião, deverão ser marcadas as eleições para a direção da bancada do PSD.