O vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) com o pelouro dos Recursos Humanos e Serviços Empresariais considerou hoje à Lusa que este é o momento para as empresas beneficiarem de condições vantajosas e investirem nos PALOP.

"Este é o momento para investir nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa [PALOP]", disse Mateus Magala em declarações à Lusa a partir de Abidjan, a sede do BAD, apontando que há novos instrumentos financeiros desenhados para potenciar a participação do setor privado no desenvolvimento económico destes países - Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

"Reformas económicas, uma classe média em forte crescimento e a diversidade regional, num contexto de implementação do acordo sobre o livre comércio em África, estão a tornar os PALOP num 'hotspot' para os investidores", disse Mateus Magala, vincando que "adicionalmente, os novos instrumentos, como o Compacto para o Desenvolvimento estão a dar aos investidores e financiadores mais conforto para entrar nestes mercados".