Actualidade

O corpo do ex-ditador espanhol Francisco Franco voltou a ser enterrado hoje no cemitério de Mingorrubio, em El Pardo, arredores de Madrid, depois de ter sido exumado do Vale dos Caídos, onde estava há quase 44 anos, depois da sua morte em 1975.

Os restos mortais chegaram ao fim da manhã de helicóptero a El Pardo, onde a família celebrou uma cerimónia religiosa privada.

Franco foi inumado num jazigo familiar onde já estava enterrada a sua mulher, Carmen Polo, desde 1988.