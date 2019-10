Actualidade

A Quercus desafiou hoje o Governo a "repensar" a exploração de lítio, dizendo esperar que a decisão sobre novos concursos "não se traduza num desastre ambiental" no país, antes acautele as "legítimas preocupações" de autarcas, populares e associações.

"Se as ONG [Organizações Não Governamentais], os autarcas e a população estão contra, acho que o Governo vai repensar. Isto não é uma teimosia. Esperamos que a decisão do secretário de Estado em relação às cerca de 10 novas áreas de exploração de lítio acautele a vida dos portugueses, a conservação da natureza e a riqueza e biodiversidade do interior. Esperamos que o despacho não se traduza num desastre ambiental em Portugal", destacou Paulo do Carmo, da associação ambientalista Quercus, em declarações à Lusa.

Perante a perspetiva de haver em breve uma decisão do Governo sobre novas licenças para exploração de lítio, a juntar à já emitida para Montalegre, distrito de Vila Real, a Quercus manifesta-se "bastante expetantes e preocupada com a decisão do secretário de Estado [da Energia, João Galamba] em relação à decisão sobre a exploração em todas as áreas ainda por licenciar, em milhares de hectares por diversos pontos do país".