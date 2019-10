Actualidade

Centenas de pessoas despediram-se hoje, ao som da morna, do diplomata, músico e poeta, até agora ministro adjunto, Júlio Herbert, que morreu segunda-feira, no seu gabinete, no Palácio do Governo, vítima de ataque cardíaco.

Na cerimónia fúnebre que decorreu no Palácio do Governo, na cidade da Praia, Júlio Herbert foi homenageado pelos elementos do Governo, deputados, membros da oposição, autarcas, representantes do corpo diplomático, família e dezenas de funcionários do executivo.

"O falecimento de Júlio, de forma repentina, enche-nos de tristeza, mas reforça a nossa responsabilidade de tudo fazermos para não lhe faltarmos, aos sonhos que tinha com o nosso Cabo Verde. A liberdade e a dignidade da pessoa humana eram as bússolas da sua atuação cívica", destacou, no elogio fúnebre, em nome do Governo, o ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire.