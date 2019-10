Actualidade

A Andante - Associação Artística, criada e dinamizada por Cristina Paiva e Fernando Ladeira, venceu hoje a segunda edição do Prémio Ler+, do Plano Nacional da Leitura, com o seu projeto de teatro para promover a leitura.

O Prémio Ler+, anunciado hoje na conferência anual do PNL, em Lisboa, tem um valor de dez mil euros e foi criado pelo Plano Nacional da Leitura 2027 (PNL), com o objetivo de "reconhecer o trabalho de excelência realizado em prol da melhoria dos índices de leitura dos portugueses e do gosto pela leitura e pela escrita", e galardoar personalidades ou entidades que se destaquem nesta área.

Nesta segunda edição do prémio, foi reconhecido o trabalho da Andante - Associação Artística, uma companhia de teatro criada pela atriz Cristina Paiva e pelo sonoplasta Fernando Ladeira, com o objetivo de promover a leitura e seduzir leitores, transformando livros de poesia, romances e contos em espetáculos de teatro.