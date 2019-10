Actualidade

Uma petição contra o encerramento das Galerias Lumière, no Porto, subscrita por quase 500 pessoas, defende que o novo projeto para aquele espaço deve integrar os lojistas, considerando que o seu desaparecimento é um "atentado" ao património da cidade.

O documento, subscrito por 436 pessoas até às 14:55 de hoje e dirigido, entre outros, ao presidente da Câmara do Porto e aos responsáveis privados envolvidos, considera que "as Galerias Lumière são o mais recente exemplo do atentado à memória, à história, à cultura, ao património da cidade".

"Com a sua traça arquitetónica, o seu carisma de centro comercial único em escala no Porto, a sua memória do cinema onde se inaugurou em 1978 o primeiro caso de salas duplas, a sua localização no Porto histórico, cultural, artístico, social, este espaço emblemático não pode ser transformado, como está a ser congeminado, em qualquer empreendimento turístico ou mais um hotel (o oitavo nas ruas que o circunscrevem - José Falcão, Oliveiras e Sá de Noronha, e mais alguns em Mártires da Liberdade), com o único propósito de lucro imediato", aponta-se na petição.