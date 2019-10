Actualidade

A Comissão Europeia lançou hoje, no Porto, uma campanha de atração de jovens para os setores têxtil, vestuário, calçado e curtumes destinada a colmatar a previsível necessidade de 400 mil novos trabalhadores nestes setores até 2030.

Intitulada "Open your mind" e executada pela EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) e pela DG Grow (Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs), com a participação de várias confederações setoriais europeias, a campanha decorre ao longo dos próximos nove meses em Portugal, Itália, Espanha, Roménia, Polónia e Alemanha e pretende divulgar nas escolas e centros de formação oportunidades de emprego na indústria da moda.

"É necessário não só criar condições para que na próxima década o setor possa contratar 400 mil novos profissionais, como simultaneamente, à medida que a indústria está a mudar de forma significativa, são necessários profissionais não só para a produção, mas também para outras áreas consideradas mais nobres, como o 'design', 'marketing', informática, engenharia do produto e logística, explicou à agência Lusa Paulo Gonçalves, diretor de comunicação da Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS), entidade que integra o comité de direção deste projeto.