Actualidade

A Câmara do Funchal aprovou hoje a manutenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) na taxa mínima de 0,3%, informou o presidente da autarquia, indicando que a medida representa uma devolução de 2,85 milhões de euros aos munícipes.

"Na prática, o Funchal, quando comparado com a taxa que se praticava pelo executivo do PSD [até 2013], devolve atualmente aos funchalenses cerca de 2,85 milhões de euros ao nível do Imposto Municipal sobre Imóveis", disse Miguel Gouveia, após a reunião do executivo camarário, liderado pela coligação Confiança (PS/BE/PDR/Nós, Cidadãos!).

A Câmara do Funchal aplica, assim, pelo segundo ano consecutivo a taxa mínima de IMI, sendo que a medida foi aprovada com os votos a favor da coligação Confiança (seis vereadores) e do CDS-PP (um vereador), contando com a abstenção dos quatro vereadores do PSD, partido que liderou a autarquia sempre com maioria absoluta até 2013.