Moçambique/Ciclones

O Banco Mundial vai disponibilizar 35 milhões de dólares (31 milhões de euros) para programas de proteção social em 15 distritos das províncias afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth, anunciou a instituição em comunicado.

"Este projeto ajudará as famílias extremamente desfavorecidas e afetadas por riscos naturais, disponibilizando transferência de renda temporária, enquanto se continua com os esforços para se implantar as bases de um sistema de rede de segurança social no país", disse o diretor do Banco Mundial para Moçambique, Mark Lundell, citado no documento da instituição distribuído hoje à imprensa.

No total, 115 mil famílias serão apoiadas em 15 distritos das províncias de Cabo Delgado, no norte do país, e Sofala e Manica, no centro de Moçambique.