Actualidade

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou na quarta-feira as Grandes Opções do Plano para 2020/2014 e um Orçamento Municipal para o próximo ano de 77,6 milhões de euros, informou hoje a autarquia.

Numa nota, a Câmara de Vila Franca realçou que o orçamento aprovado para 2020 revela um crescimento de 16,5% face ao orçamento inicial aprovado para 2019, que foi de 66,6 milhões.

Segundo a mesma nota, "este crescimento é sobretudo determinado pelas transferências correntes do Estado, designadamente no domínio da Educação e no âmbito do processo de descentralização em curso, num montante de cerca de 10 milhões e 336 mil euros".