Actualidade

A Associação Nacional de Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA) lamentou hoje que a operação de fiscalização da Autoridade Tributária às empresas do setor não vise combater a economia paralela, considerando que "vai pelo lado mais fácil".

"Estamos de acordo com todas as intervenções que visem moralizar a concorrência", disse à agência Lusa o presidente da ANECRA, Alexandre Ferreira, lamentando que esta ação de fiscalização da Autoridade Tributária (AT), mais uma vez, não tenha visado combater a economia paralela, penalizando as empresa legais.

Para este dirigente, a "AT vai pelo lado mais fácil" que "é o das empresas legalmente constituídas e que são cumpridoras, sem que vise as empresas da economia paralela", isto é, "aquelas ilegalmente constituídas e que são realmente uma praga".