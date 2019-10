Actualidade

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, afirmou-se hoje "orgulhoso" com a forma como o Conselho de Governadores exerceu o seu mandato e disse que a zona euro está melhor agora do que há alguns anos.

"De certa forma, faz parte da nossa herança: nunca desistir", afirmou na sua última conferência de imprensa como presidente do BCE, cargo que ocupou durante oito anos.

"Se há uma coisa de que estou orgulhoso, é a forma como o Conselho de Governadores e eu próprio sempre cumprimos o nosso mandato. Disto, coletivamente, podemos estar muito, muito orgulhosos", disse o presidente cessante do BCE.