A ausência de oleiros, a desatualização dos equipamentos e a crise da década de 1980 levaram a Fábrica Regalado, em Ovar, a apagar os fornos em 1986, mas "cinco olhares" retratam agora as suas memórias, numa exposição de fotografia.

"Confesso que não consigo valorizar o espaço porque nasci aqui, vejo isto todos os dias e vejo com uns olhos diferentes dos que cá vêm pela primeira vez, mas, de facto, é quase unânime que as pessoas que aqui vêm ficam encantadas com o espaço", afirmou hoje, em declarações à Lusa, o neto dos proprietários da antiga fábrica de olaria, José Eduardo Regalado.

"Cinco Olhares sobre a Fábrica Regalado", a exposição, nasce assim de um convite a cinco fotógrafos - Fernando Andrezo, Pedro Brás Marques, João Carlos Pinto, Luís Rodrigues e José Santa Clara - que revisitam as velhas instalações fabris e as revelam, em cerca de duas dezenas de imagens, que ficam patentes no Porto, a partir de sábado.