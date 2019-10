Açores/Mau tempo

A secretária dos Transportes e Obras Públicas do Governo dos Açores asseverou hoje haver uma "monitorização constante" dos bens e combustíveis no Corvo, refutando a ideia de falhas no abastecimento à ilha após a passagem do furacão "Lorenzo".

"Neste momento, podemos assegurar que existe combustível suficiente na ilha para, no caso da gasolina, mais 10-12 dias e, no caso do gasóleo verde e não só, mais 15-17 dias", assinalou Ana Cunha, falando aos jornalistas na Praia da Vitória.

A governante falava depois de o deputado do PPM nos Açores, Paulo Estêvão, ter alertado para a existência de "fortes restrições" de mercadorias na ilha do Corvo, acusando o Governo Regional (PS) de "inação e incompetência" no abastecimento da mais pequena ilha do arquipélago.