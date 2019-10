Actualidade

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a condenação de um casal de Braga a pagar uma indemnização de 1.000 euros aos vizinhos por causa do "barulho estridente" que os seus galos e galinhas fazem na capoeira.

Por acórdão de 03 de outubro, hoje consultado pela Lusa, o STJ ordena ainda a remoção das aves para um local onde não perturbem o direito ao descanso dos vizinhos.

O tribunal deu como provado que são pelo menos 10 os galos e as galinhas que todas as manhãs, entre as 03:00 e as 05:00, fazem um "barulho estridente", que acorda os vizinhos, interrompendo assim o seu descanso.