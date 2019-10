Actualidade

O administrador executivo da Benfica SAD Domingos Soares de Oliveira deu hoje como certa a renovação de contrato com o treinador Bruno Lage, cujo vínculo atual como líder da equipa de futebol é válido até 2023.

Em declarações à margem de uma palestra no curso 'Football for All Leadership Programme' - destinado a promover a empregabilidade e o empreendedorismo de pessoas com necessidades especiais no futebol -, na Nova School of Business and Economics, em Carcavelos, o dirigente do clube da Luz sublinhou que a ligação com o técnico é para continuar e que não existe nenhum impedimento para a formalização da renovação.

"É um dossier que não está nas minhas mãos, mas a intenção do Benfica é renovar e sei que a intenção do treinador também é a de renovar. Imagino que seja uma questão de dias ou de semanas, mas é algo que vai acontecer", afirmou, acrescentando: "Não vejo absolutamente nenhum problema ou entrave que impeça que o clube e o seu treinador se possam entender".