Actualidade

O BE vai voltar a indicar o deputado José Manuel Pureza para vice-presidente da Assembleia da República, mantendo também Pedro Filipe Soares na liderança da bancada parlamentar bloquista, adiantou à agência Lusa fonte do partido.

Estas decisões de continuidade para a XIV legislatura foram aprovadas por unanimidade na reunião do novo grupo parlamentar do BE, encontro que decorreu esta tarde e cujas conclusões foram transmitidas à agência Lusa por fonte oficial do partido.

Assim, o BE decidiu, tal como na legislatura que agora termina, voltar a escolher José Manuel Pureza para vice-presidente do parlamento, mudando apenas a indicação para secretário, que será o novo deputado Nelson Peralta, sucedendo a Moisés Ferreira.