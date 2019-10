Actualidade

Um spray criado por portugueses para substituir o plástico na conservação dos alimentos e reduzir as embalagens, foi hoje premiado em Bruxelas, no concurso de Inovação Social da Comissão Europeia, recebendo uma bolsa de 50 mil euros.

Segundo informação do executivo comunitário enviada à agência Lusa, o projeto SpraySafe, promovido pelo Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança, é um dos três vencedores deste ano do Concurso Europeu de Inovação Social.

O SpraySafe é um spray baseado em ingredientes naturais, sustentáveis e comestíveis que visa ser uma alternativa ao plástico usado para a conservação dos alimentos, como embalagens e outros recipientes, mantendo as características da comida e evitando a oxidação e a contaminação.