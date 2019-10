Portugal Masters

O golfista sul-africano Louis De Jager assumiu hoje a liderança da 13.ª edição do Portugal Masters, que decorre até domingo no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, num dia em que Tiago Cruz foi o melhor português.

Louis De Jager, 123.º colocado na Corrida ao Dubai, entregou um primeiro cartão com 63 pancadas, oito abaixo do par do campo algarvio (Par 71), e comanda a prova com dois 'shots' de vantagem sobre compatriota Justin Walters, o inglês Oliver Fisher, que há um ano se tornou o primeiro golfista a completar uma volta no European Tour em 59 pancadas, e o australiano Jaque McLeod.

Entre o contingente nacional, composto por 10 jogadores, Tiago Cruz foi o que esteve em melhor plano, ao concluir a ronda inaugural com 69 pancadas, duas abaixo do par, e integrar o grupo dos jogadores que segue no 38.º lugar.