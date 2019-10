Actualidade

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) esclareceu hoje que a averiguação da prática clínica é da "competência exclusiva" da Ordem dos Médicos e garantiu a sua "intervenção regulatória" na salvaguarda da qualidade e segurança dos cuidados de saúde prestados.

"A averiguação da conformidade da prática clínica com os preceitos da arte é da competência exclusiva da respetiva ordem profissional", refere a Entidade Reguladora da Saúde num comunicado para esclarecer as suas funções, sublinhando que não pode "exercer atividades ou usar dos seus poderes fora das suas atribuições".

A ERS, cujo papel tem sido questionado a propósito do caso do bebé que nasceu com malformações, explica que é a entidade a quem deve ser dado conhecimento de todas as reclamações e queixas que visem a atividade de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, assistindo-lhe "o poder-dever de apreciar as queixas e reclamações e monitorizar o seguimento dado às mesmas".