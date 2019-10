Actualidade

Geyserville, Estados Unidos, 25 out 2019 - Vários incêndios florestais na Califórnia obrigaram mais de 40 mil pessoas a abandonarem esta quinta-feira à noite as suas casas, depois das autoridades terem ordenado evacuações no norte e sul daquele estado norte-americano.

Os fortes ventos e as elevadas temperaturas estão a potenciar tanto as chamas quanto o medo entre a população, num estado onde se registaram incêndios mortais e devastadores nos últimos dois anos.

Até ao momento não existem informações sobre o número de habitações consumidas pelos fogos e/ou de vítimas.