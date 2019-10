Actualidade

O ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão, Isshu Sugawara, anunciou hoje que renunciou ao cargo, devido a denúncias sobre doações supostamente irregulares.

Sugawara, de 57 anos, que assumiu a pasta na última reforma do Governo do primeiro-ministro, Shinzo Abe, em 11 de setembro, também era desde 2003 deputado do Partido Liberal Democrata, no poder.

"Acabei de apresentar minha renúncia ao primeiro-ministro, Abe. Algumas informações sobre minhas atividades políticas foram divulgadas", disse o ex-ministro aos jornalistas.