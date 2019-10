Actualidade

(REPETIÇÃO) Lisboa, 25 out 2019 (Lusa) - A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) efetuou na quinta-feira uma ação de fiscalização a 3.700 oficinas, a nível nacional, com o objetivo de "identificar de situações de incumprimento e apoiar à respetiva regularização".

A AT explica em comunicado que tem vindo a desencadear várias ações com o objetivo de "apoiar e promover o cumprimento voluntário das obrigações tributárias, declarativas e de pagamento".

"A AT realizou uma ação nacional, de caráter preventivo, que incidiu sobre o controlo dos estabelecimentos onde são exercidas atividades de manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos", refere.