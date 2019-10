Actualidade

A única candidata à liderança do Grupo Parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, apresentou hoje uma lista para a direção da bancada socialista com cinco mulheres em 12 vice-presidências, entre as quais a ex-ministra Constança Urbano de Sousa.

Além de Constança Urbano de Sousa, a lista de vice-presidências de Ana Catarina Mendes, que hoje será votada pelos deputados do PS, tem os nomes de Hortense Martins (Castelo Branco), da líder da JS, Maria Begonha, Marina Gonçalves e a continuidade de Lara Martinho (Açores).

Segundo fonte socialista, "a percentagem de mulheres na direção da bancada será de 46%, o que acrescerá ao facto de Ana Catarina Mendes ser a primeira mulher presidente do Grupo Parlamentar do PS".