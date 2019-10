Actualidade

A China apelou hoje a esforços conjuntos para combater o tráfico de seres humanos, após a polícia britânica ter descoberto dentro de um camião 39 mortos que se acredita terem nacionalidade chinesa.

A porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros Hua Chunying disse que a China ainda não pode confirmar as nacionalidades ou identidades das vítimas, mas que está a cooperar com as autoridades locais.

"A polícia britânica ainda está no processo de verificação da identidade e ainda não conseguiu confirmar até ao momento", disse Hua.