Actualidade

A Autoestrada 4 (A4) reabriu ao trânsito na zona de Mirandela, depois de cerca de oito horas cortada, num percurso de seis quilómetros, devido ao despiste de um camião na madrugada de hoje, disse fonte da GNR.

O acidente sem vítimas ocorreu "às 03:45", segundo o comando distrital de Bragança da GNR, e obrigou ao corte da autoestrada, entre os nós de Mirandela e do Romeu, no sentido Mirandela-Bragança e a condicionar o trânsito no sentido contrário.

Segundo a fonte da GNR, pelas 12:30, a circulação naquele troço da A4 fazia-se ainda de forma condicionada.