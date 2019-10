Actualidade

A única candidata à liderança do Grupo Parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, foi hoje eleita com 91% dos votos, obtendo 98 votos favoráveis num total de 108 deputados socialistas.

Fonte oficial do PS adiantou à agência Lusa que a lista de Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta cessante deste partido e cabeça de lista pelo círculo de Setúbal nas legislativas de outubro, registou oito votos contra, um nulo e um branco.

A lista para a direção da bancada do PS hoje apresentada por Ana Catarina Mendes tem cinco mulheres em 12 vice-presidências, entre as quais a ex-ministra da Administração Interna Constança Urbano de Sousa.