Síria

Os ministros da Defesa da NATO discutiram hoje, em Bruxelas, a ofensiva militar turca na Síria, num debate em que a Turquia ficou isolada e os norte-americanos foram particularmente críticos, revelou João Gomes Cravinho.

"Em relação à Síria, como seria de esperar, houve uma grande convergência, com exceção da posição da Turquia, que enfrentou aqui algum isolamento, e que procurou explicar o seu ponto de vista sobre a Síria. Mas houve reiterados apelos à Turquia para que cessasse as hostilidades e retirasse as suas forças da Síria", apontou o ministro, em declarações aos jornalistas.

João Gomes Cravinho disse que os Aliados tentaram fazer ver à Turquia que, com esta intervenção no norte da Síria, "não está a contribuir para a estabilidade do país e não está a contribuir para o combate contra o terrorismo e contra o Daesh em particular, que hoje em dia é uma ameaça reforçada".