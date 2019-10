Venezuela

O Presidente venezuelano denunciou hoje as "brutais medidas económicas neoliberais" aplicadas pelos EUA e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e descreveu as "agressões económico-financeiras" de algumas potências mundiais como "tão letais quanto as dos seus exércitos".

No seu discurso na 18.ª conferência do Movimento dos Países Não Alinhados (MNA), que reúne 115 nações em desenvolvimento, Nicolás Maduro afirmou que as novas estratégias de guerra internacional de alguns países e instituições são "agressões económicas" contra os "setores mais vulneráveis" da população, como crianças, mulheres e idosos.

"O nosso movimento tem de encontrar uma alternativa ao modelo desumano e exclusivo que gera miséria e sofrimento aos nossos povos", apelou Maduro aos chefes de Estado e de Governo presentes na conferência.