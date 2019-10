Actualidade

A despenalização da morte assistida, a recomendação ao Governo para aumentar o salário mínimo nacional, alterações à lei da nacionalidade e mudanças no regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica são os primeiros projetos do BE da legislatura.

Em conferência de imprensa na Assembleia da República, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, apresentou os primeiros cinco projetos do partido na XIV legislatura que hoje começou, concretamente quatro projetos de lei e um projeto de resolução.

O líder parlamentar bloquista explicou que o partido decidiu avançar já hoje, primeiro dia da XIV legislatura, com estas primeiras propostas uma vez que a Assembleia da República "já está nos seus plenos poderes" e o BE pretende dar cumprimento às promessas eleitorais.