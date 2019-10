Actualidade

A seleção portuguesa de futebol feminino qualificou-se hoje para a Ronda de Elite de apuramento para o Europeu de sub-17, depois de golear a Letónia, por 4-0, em jogo da segunda jornada do Grupo 11 da fase preliminar.

Depois da goleada sobre Israel (4-1), Portugal voltou a vencer de forma categórica, desta feita com um golo de Ana Assucena (24 minutos), de grande penalidade, e um 'hat-trick' de Inês Oliveira (66, 76 e 90+2).

Com os seis pontos conquistados, a 'equipa das quinas', que lidera a 'poule' com mais três pontos do que a Holanda (menos um jogo), garante que será pelo menos uma das quatro melhores terceiras classificadas dos 11 grupos de apuramento, que também se apuram para a Ronda de Elite.