Actualidade

O anteprojeto de transposição da Diretiva ECN+, que prevê que a Autoridade da Concorrência (AdC) aceda a 'smartphones', 'tablets' ou servidores em 'cloud', como prova de ilícitos de concorrência, entrou hoje em consulta pública.

De acordo com um comunicado divulgado pela AdC, este anteprojeto, em consulta pública até 26 de dezembro, "destina-se a transpor para o quadro jurídico português a Diretiva 2019/01/EU do Parlamento Europeu e do Conselho".

O anteprojeto prevê que a AdC "aceda a qualquer dispositivo tecnológico, incluindo smartphones, tablets ou servidores em cloud, para apreender prova relacionada com ilícitos de concorrência".