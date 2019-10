Actualidade

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, frisou hoje que quer manter o primeiro lugar da I Liga portuguesa de futebol após a visita ao Estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro com os 'dragões', da oitava ronda, o técnico admitiu que a equipa está preparada "para as dificuldades" e garantiu que não vai mudar nada do que tem sido feito até agora.

"É um orgulho para nós, à oitava jornada, entrar no Dragão como primeiros classificados. Quero sair do Dragão no primeiro lugar", frisou o técnico do Famalicão, que, em sete jornadas, apenas perdeu pontos em Guimarães (1-1).