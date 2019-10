Actualidade

A Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) explicou que as juntas de freguesia vão manter a competência para regulamentar o registo e o licenciamento de animais de companhia, rejeitando qualquer restrição por parte da nova lei.

"O decreto-lei n.º 82/2019, de 27 de junho, não introduz qualquer restrição às competências licenciadoras de animais de companhia por parte das juntas de freguesia", escreve a DGAL, citada num esclarecimento.

De acordo com a direção-geral, as juntas de freguesia mantêm a competência para regulamentarem os termos do registo e licenciamento dos canídeos e gatídeos, incluindo a fixação das respetivas taxas, a aprovar pela assembleia de freguesia.