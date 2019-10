Actualidade

Os diretores garantem que as agressões a professores e funcionários são casos isolados e que a imagem das escolas como "campos de batalha" está errada e longe do que se passa nos mais de cinco mil estabelecimentos de ensino do país.

A última semana foi marcada por revelações diária de novas histórias de agressões a professores. Para o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, os casos denunciados vieram criar na opinião pública uma imagem deturpada do que se passa dentro dos muros das escolas: "Dá ideia e que as escolas públicas são um campo de batalha, mas não são", lamentou em declarações à Lusa.

O representante dos diretores lembrou que existem mais de cinco mil escolas em todo o país e que este mês foram conhecidos cinco casos.