Portugal Masters

Os golfistas portugueses Tiago Cruz, Ricardo Melo Gouveia e Tomás Silva passaram hoje o 'cut' da 13.ª edição do Portugal Masters, no Dom Pedro Victoria Golf Club, enquanto o inglês Oliver Fisher assumiu o comando.

Da comitiva nacional que iniciou a prova do European Tour, dotada de 1,5 milhões de euros em prémios monetários, apenas três dos 10 golfistas asseguraram a qualificação para as últimas duas rondas, mas Tiago Cruz assumiu particular destaque.

O profissional do Club de Golf do Estoril, de 37 anos, concluiu a segunda ronda com 66 pancadas, cinco abaixo do par do traçado algarvio, para totalizar 135 'shots' e ascender ao nono lugar do 'leaderboard'.